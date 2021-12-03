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Общество3 декабря 2021 10:40

В Тамбове перекроют участок улицы Базарной

Ограничение будет действовать до 14 декабря
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове из-за ремонта сетей водоснабжения перекроют улицу Базарную на участке от улицы Интернациональной до улицы Коммунальной. С 3 по 14 декабря здесь будет запрещена стоянка и движение автомобилей и автобусов.

- АО «Тамбовские коммунальные системы» поручено разработать проект организации дорожного движения и выполнить обозначение маршрутов объезда, выставив дорожные знаки и ограждения, а также обеспечить освещение зоны проведения ремонтных работ в темное время суток, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.