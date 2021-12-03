В Тамбове 6 декабря не будет света на восьми улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в понедельник, 6 декабря, в областном центре отключат свет на восьми улицах. В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30 не будет подаваться электроэнергия по ул. К.Маркса, д. 102-122.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции временно будет прекращено электроснабжение:

- с 9.00 до 11.30:

ул. Мичуринская, д. 52-60;

ул. Короткая, д. 1-14;

ул. Пушкарская, д. 10-27;

ул. Михайлова, д. 2-16;

ул. Ярмарочная, д. 1-30;

- с 14.00 до 16.30:

ул. Мичуринская, д. 171, кор.3, 181, кор.1-2;

ул. Н.Вирты, д. 110-116.

С 10.00 до 16.00 в связи с проведением ремонтных работ в ВРУ дома персоналом «МКД-Сервис» свет отключат по ул. Коммунальной, д. 22-22/10.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.