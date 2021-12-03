Котовчанин украл металлоизделия с территории предприятия

В дежурную часть ОМВД России по городу Котовску 2 декабря поступила информация о краже с контейнерной площадки городского хозяйства. Установлено, что поздно вечером, 20 ноября, злоумышленник свободным доступом похитил 9 профильных листов, погрузив их в автомобиль.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. Вором оказался 56-летний мужчина, проживающий на ул. Октябрьской. Во время опроса в отделе полиции он признал свою вину. Похищенное имущество изъяли и вернули предприятию.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Наказание определяет штраф в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.