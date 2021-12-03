На тамбовской трассе столкнулись два большегруза

В столкновении получили травмы двое мужчин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух большегрузов произошла 2 декабря в 17 часов 20 минут на 422 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Никифоровского района. 57-летний водитель автомобиля «КамАЗ 5490-S5», в составе полуприцепа «96221-0000010-06», столкнулся с «МАЗ-5340А5» под управлением 64-летнего мужчины.

- В результате ДТП оба водителя получили ранения и были доставлены в мичуринскую городскую больницу им. С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.