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Происшествия3 декабря 2021 7:24

На ул. Рылеева в Тамбове сбили 11-летнего мальчика

После наезда ребенка отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы несовершеннолетний ребенок, произошла 2 декабря в 7 часов 23 минуты на улице Рылеева в районе дома №154 города Тамбова. 38-летний водитель автомобиля «Mazda 626» наехал на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.