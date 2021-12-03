На ул. Рылеева в Тамбове сбили 11-летнего мальчика

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы несовершеннолетний ребенок, произошла 2 декабря в 7 часов 23 минуты на улице Рылеева в районе дома №154 города Тамбова. 38-летний водитель автомобиля «Mazda 626» наехал на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.