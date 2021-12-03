Тамбовчанин заплатил избитому им человеку полмиллиона морального вреда

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Тамбовской области на принудительном исполнении находился документ о взыскании с тамбовчанина задолженности по выплате морального вреда.

Ранее мужчину осудили по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и обязали выплатить потерпевшей стороне компенсацию в размере 500 тысяч рублей, однако не делал этого.

Судебный пристав установил, что должник не имеет в собственности недвижимого и движимого имущества, а также денег на банковских счетах. В качестве меры принудительного исполнения требований исполнительного документа судебный пристав временно ограничил должника в праве на выезд за пределы Российской Федерации и ограничил его в специальном праве в виде управления транспортным средством.

- Чтобы вернуть себе возможность пользоваться водительским удостоверением мужчина изыскал деньги и оплатил в пользу взыскателя 500 тысяч рублей задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.