Коронавирус в Тамбове, последние новости на 3 декабря: за сутки заболели 213 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 3 декабря, 55283 человека. 52037 заболевших выздоровели, 1441 тамбовчанин умер, 9 из них за последние сутки. 3 декабря зафиксировали 213 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 68 мужчин и 125 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, а также 20 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 887 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.