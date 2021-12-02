На главной площади Мичуринска приступили к установке новогодней елки

В первые дни зимы мичуринцы начали подготовку к Новому году Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В наукограде стартовал монтаж каркаса новогодней елки на площади имени И.В. Мичурина. По традиции здесь также установят новогодний шар, который появился в Мичуринске в прошлом году. Кроме того, сквер на улице Советской облачится в новогодний наряд, аллею украсят светодиодами.

Зеленые красавицы появятся и в самых крупных микрорайонах города. Например, на улице Автозаводской в Молодежном сквере уже появилось новогоднее оформление. Позже здесь нарядят живую ель.

На Кочетовке-5 по традиции можно будет встретить Новый год в парке Победы, который также украсят к праздникам. Нарядным станет парк на Рабочем поселке и площадка в Донском. А в сквере у ДК "Авангард" помимо традиционной елки появятся несколько световых фигур.

В этом году в наукограде впервые установят новогоднюю елку на городской набережной. Она расположится в районе центрального моста (у фонтана). Ее высота будет достигать 13 метров.

- Мостовые сооружения украсят с помощью светодиодных гирлянд. Впервые такое решение было реализовано в ушедшем году, оно нашло широкий отклик среди горожан. Сотни ярких новогодних фото в локациях сделали мичуринцы, разместив в сети. К 2022 набережной в плане украшения уделят ещё больше внимания, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

На одной из главных транспортных магистралей - Липецком шоссе на столбах уличного освещения закрепят световые консоли. Их будут зажигать не только в новогодние праздники, но и к памятным датам. Световая растяжка украсит перекресток улиц Советская и Красная.