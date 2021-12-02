Тамбовчанин пустил гостя переночевать и напал на него с ножом

На Тамбовщине вынесли приговор 45-летнему жителю Токаревского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На следствии и в суде установили, что ночью 6 мая домой к мужчине пришел незнакомец и попросил разрешения переночевать, так как его уволили с местной птицефабрики и у него нет денег, чтобы уехать домой в Саратовскую область. Днем во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого некоторые высказывания гостя показались хозяину жилища обидными. Он схватил нож и нанес ему несколько ударов в ноги и спину. От острой кровопотери в результате повреждения крупных кровеносных сосудов 30-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.