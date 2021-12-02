В Тамбовской области рабочий упал с крыши пятиэтажки и разбился насмерть

Государственная инспекция труда в Тамбовской области завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 4 сентября текущего года с работником ООО «Техэксперт».

Установлено, что в этот день сотрудник данной организации во время прочистки и пробивки вентиляции каналов дымоходов на крыше пятиэтажного многоквартирного дома потерял равновесие и упал с крыши с высоты 17 метров вниз на землю. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался.

- Причинами, вызвавшими несчастный случай, стали неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии в организации разработанной и утвержденной организационно-технологической документации, в которой должны быть изложены требования безопасности при проведении работ на высоте и необеспечение работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты, - сообщили в Государственной инспекции труда.

Кроме того, причинами трагедии послужили недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, а именно допуск сотрудника к работе без проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, а также не проведение мероприятий по разработке программ по улучшению условий труда и охраны труда, оценке рисков, устранению или минимизации профессиональных рисков с учетом характеристик объекта, на котором велись работы.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности за нарушения требований охраны труда. Материалы расследования несчастного случая для принятия процессуального решения направлены в следственные органы.

- Обстоятельства случившегося выясняют следователи Тамбовского МСО СУ СК по региону. Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.