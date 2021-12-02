В Тамбове отключат свет на 7 улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 3 декабря в областном центре отключат электричество на 7 улицах. На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 8.30 до 16.30 по следующим адресам:

- пр. Окружной, д. 7-23;

- ул. Курская, д. 19-57;

- ул. Серпуховская, д. 1-36;

- ул. Некрасова, д. 3-31;

- ул. Панфилова, д. 3-21.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30 по ул. Чичканова, д. 14-14В;

- с 14.00 до 16.30 по ул. Советской, д. 91.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит жителям города свои извинения за доставленные неудобства.