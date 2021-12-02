На Тамбовщине в поселке Зеленый открыли обновленный Дом культуры

Так выглядит обновленный ДК в поселке Зеленый Рассказовского района Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В поселке Зеленый Рассказовского района Тамбовской области 2 декабря торжественно отрыли обновленный Дом культуры. Данный поселок – второй по числу населения в районе, там проживает более 3900 человек. Местный ДК всегда был центром общественной и культурной жизни. Однако зданию, построенному более 50 лет назад, давно требовался ремонт и замена устаревшего оборудования.

Новую жизнь сельский Дом культуры смогу получить благодаря реализации нацпроекта «Культура». На капитальный ремонт здания было выделено 16,2 миллиона рублей. Еще 2,2 миллиона направили на обновление материально-технической базы по федеральному партийному проекту «Культура малой Родины».

– Строители отремонтировали фасад и кровлю, заменили системы отопления, пожарной сигнализации, электропроводку. Внутри создали условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В спортивном зале появилась просторная душевая комната и раздевалка. В зрительном зале – световое и звуковое оборудование, новая одежда сцены, кресла. Теперь в ДК есть комната для коворкинга, методический кабинет, игровая зона, гримерная, деловое пространство и помещения для сотрудников, – сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В обновленном ДК будут проходить занятия по хореографии и фотоискусству, а также декоративно-прикладному творчеству. На выездных занятиях Детской школы искусств местные ребята смогут научиться вокалу и игре на фортепиано. В спортзале организуют секции по баскетболу, волейболу и фитнесу.