Тамбовчанин, подозреваемый в сбыте наркотиков, сбежал из-под домашнего ареста и скрывался в Москве

В Москве транспортные полицейские задержали сбежавшего из-под домашнего ареста тамбовчанина, являющегося фигурантом уголовного дела о сбыте синтетического наркотика в крупном размере на территории Тамбова.

В сентябре 2021 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из территориального УМВД задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя.

Во время досмотра у мужчины нашли и изъяли 5 пакетиков с порошкообразным веществом. Согласно справке об исследовании, в свертках находилось наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой 3,98 грамма. Также в мобильнике у злоумышленника сохранились адреса и фотографии мест, где, по его словам, он накануне сделал «закладки».

Транспортные полицейские по указанным адресам обнаружили еще два свертка с N-метилэфедроном, общей массой 1,24 грамма. Задержанный пояснил, что нуждался в денежных средствах и утроился на подработку наркокурьером.

Через Интернет бесконтактным способом тамбовчанин приобрел 10 пакетиков с наркотиком. Затем ему на телефона прислали адреса, по которым нужно было сделать «закладки». Выполнив данную работу и отчитавшись, на следующий день мужчина решил присвоить часть запрещенных препаратов себе и отправился забирать наркотики из тайников. В этот момент его и задержали полицейские.

- Следствием Тамбовского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, - сообщает управление на транспорте МВД России по ЦФО.

Через месяц подозреваемый снял электронный браслет с ноги и скрылся от следствия. Вскоре его объявили в федеральный розыск. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить предполагаемое местонахождение злоумышленника. Его задержали московские оперативники в столице и доставили обратно в Тамбов.

В связи с нарушением ранее избранной меры пресечения мужчину арестовали и поместили в следственный изолятор №1 г. Тамбова. Расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков продолжается.