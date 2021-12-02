В Тамбовской области у предпринимателя взыскали с банковского счета долги по алиментам

В Мичуринском районном отделении судебных приставов на основании решения суда возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя в пользу несовершеннолетнего ребенка.

Установлено, что мужчина не работал и вовремя исполнять финансовые обязанности перед ребенком не стремился. В итоге образовалась задолженность по алиментам в размере 640 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий судебный пристав выяснил, что должник не имеет официального дохода, движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на счетах.

- Тогда пристав привлек горе-отца к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Но и это не побудило неплательщика рассчитаться с задолженностью, а от назначенных судом обязательных работ он уклонился, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Судебный пристав объявил должника в розыск, с целью возбудить уголовное дело по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Выяснилось, что мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

После повторных запросов в банки удалось выяснить, что он открыл новый счет в одной из финансовых организаций и разместил там свои денежные средства. Судебный пристав обратил на них взыскание в счет оплаты 640 тысяч рублей задолженности по алиментным платежам и исполнительского сбора.