Тамбовчанин похитил из квартиры приятеля 120 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по г. Тамбову с заявлением обратился 49-летний местный житель. Потерпевший пояснил оперативному дежурному, что к нему в гости приходил знакомый, а после его ухода хозяин квартиры обнаружил пропажу 120 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что 25 ноября, во время застолья приятель потерпевшего попросил у него деньги в долг. Последний, не раздумывая, достал купюру достоинством 1000 рублей из пакета со своими денежными накоплениями. Подозреваемый дождался, чтобы его товарищ уснул, похитил пакет с деньгами и скрылся с места преступления.

- Часть похищенных денежных средств в размере 60 000 рублей изъята. Остальные деньги злоумышленник успел потратить. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.