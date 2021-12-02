Мошенники выманили у жительницы Тамбовщины более 5 млн рублей

В следственном подразделении ОМВД России по городу Мичуринску возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Пострадавшей является 48-летняя жительница наукограда, которая лишилась огромной суммы – более 5 млн рублей.

Установлено, что в начале ноября этого года женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Звонившие рассказали, что с ее банковского счета замечена подозрительная активность и якобы мошенники пытаются оформить на имя женщины кредит.

Для того, чтобы не лишиться сбережений и предотвратить оформление незаконного кредита, женщине надо было взять кредит самой. Потерпевшая поверила аферистам и в течение месяца выполняла их указания.

Первый транш в размере 300 тысяч рублей жительница Мичуринска отправила на указанный номер телефона. Далее мошенники сообщили, что несколько раз неизвестные вновь пытались оформить кредиты на ее имя. Женщину убедили взять еще один кредит, чтобы опередить аферистов, что она и сделала. Потерпевшая передала около 3,5 млн рублей наличными приехавшим к ней курьерам.

- Но и этого мошенникам оказалось мало. Они напугали женщину, что кто-то пытается незаконно завладеть ее квартирой в городе Мичуринске. Чтобы избежать данной ситуации, необходимо продать единственное жилье и также передать деньги. Как выяснили полицейские, женщину постоянно держали на телефонной связи, не давали советоваться с родными и близкими, друзьями и соседями, пугали незаконным оформлением кредитов и завладением жилплощади. В результате подобных махинаций полтора миллиона рублей, полученных за продажу квартиры, также были переданы курьеру, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В полицию жертва мошенничества обратилась 1 декабря. В настоящее время стражи порядка проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, устанавливают участников преступной схемы, номера телефонов, с которых звонили мошенники и банковские счета, куда перечислялись деньги. Общий ущерб, нанесенный в результате преступных действий мошенников, составил 5 миллионов 280 тысяч рублей.