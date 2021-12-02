Тамбовчанин пытался убить приятеля, который оскорбил его мать

В Мичуринске вынесли приговор 29-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что днем 29 января этого года в гостях у мужчины находилась компания его приятелей. В ходе застолья один из гостей включил громко музыку, после чего мать фигуранта попросила ее выключить, так как в их доме проживает пожилая, больная бабушка. Возмутившись сделанным замечанием, гость оскорбительно выразился в адрес женщины. Услышав оскорбления, мужчина схватил нож и нанес обидчику два удара в область грудной клетки. Расправиться с обидчиком мужчине помешал 51-летний сожитель матери, в ходе потасовки он получил удар деревянным табуретом по голове. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 25-летний потерпевший остался жив.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.