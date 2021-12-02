Тамбовские выпускники написали итоговое сочинение

1 декабря 1200 учащихся 11 классов Тамбова написали итоговое сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации. При поступлении некоторые вузы учитывают результаты итогового сочинения и предоставляют дополнительные баллы.

Школьники писали итоговое сочинение в своих школах, при строгом соблюдении мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции: на входе обязательное термометрирование, все контактные поверхности обработаны антисептиками, кабинеты продезинфицированы.

В течение 3 часов 55 минут будущие выпускники излагали свои размышления на духовно-нравственную или философскую тему с опорой на источники. В этом году были предложены следующие темы: «Почему людей привлекает идея путешествия во времени?», «Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек»?, «Когда слово становится преступлением?», «Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы порекомендовал своим друзьям?», «В чём может проявляться любовь к своему отечеству?».

- Для тех, кто не справился с заданием, или по уважительным причинам не смог присутствовать, предусмотрены дополнительные сроки - 2 февраля и 4 мая 2022 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.