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Здоровье2 декабря 2021 6:49

Коронавирус в Тамбове, новости на 2 декабря: за сутки заболели 211 человек

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе – 33006
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 3 июня, достигло 55071 человек. Из них выздоровели 51792 человека, 1432 тамбовчанина умерли, 11 из них за последние сутки. За последние сутки болезнь обнаружили у 211 жителей региона, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 69 мужчин и 129 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 13 детей от 1 года до 14 лет.

- На госпитализации находятся 879 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.