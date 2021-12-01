Тамбовские следователи проверят состояние школы в селе Покрово-Марфино

В ходе мониторинга сети «Интернет» следователи регионального СКР обнаружили информацию об аварийном состоянии Покрово-Марфинского филиала МБОУ «Знаменская СОШ». Из публикации следует, что зданию школы более 80 лет, капитального ремонта не было около 30 лет, полы на первом этаже прогнили, рамы вываливаются, стекла в некоторых местах заклеены скотчем, стены рушатся. В начале сентября текущего года обвалилась штукатурка с потолка в коридоре, в ноябре - с потолка на втором этаже в кабинете, где учатся дети. Меры по осуществлению ремонта не принимаются, из-за чего пребывание детей в этом здании является небезопасным.

- По факту оказания образовательных услуг в условиях, не отвечающих требованиям безопасности, Тамбовским МСО СУ СКР по Тамбовской области начата процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.