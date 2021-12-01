Тамбовчанка попала на прием к Председателю СК РФ Александру Бастырыкину

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев, руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся материалы проверок и уголовные дела, ставшие предметом внимания главы ведомства.

На прием к главному следователю страны попала тамбовчанка – мама пропавшего в мае этого года 17-летнего подростка. Парень проживал у бабушки и 8 мая направлялся домой, однако пропал и его местонахождение до сих пор неизвестно. В СУ СК России по Тамбовской области по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Близкие пожаловались руководителю СК России на отсутствие результатов следствия и розыска юноши, который был организован лишь в районе проживания. Председатель СК России заслушал доклад руководителя территориального подразделения Александра Полшакова, отметив ряд недостатков в проведенной работе, и поручил передать данное уголовное дело для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Дан ряд поручений Главному управлению криминалистики СК России (Криминалистическому центру).