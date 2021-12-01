Тамбовский ГИБДДшник угрожал водителю и пассажиру табельным за отказ признавать нарушение

В Первомайском районном суде вынесли приговор теперь уже бывшему сотруднику регионального УГИБДД, который напал на пассажира легковушки.

5 марта этого года полицейский, который занимал должность инспектора ДПС, ночью остановил на трассе, в районе села Иловай-Дмитриевское Первомайского района, автомобиль «КИА ОПТИМА». Сотрудник ГИБДД сообщил водителю, что он нарушил правила дорожного движения, якобы, пересёк сплошную и выехал на встречную полосу там, где делать этого было нельзя. Водитель и его 31-летний пассажир поспорили с инспектором и уверяли, что нарушения они не совершали. Во время конфликта 47-летний инспектор достал из кобуры табельное оружие и, демонстрируя его, потребовал пассажира лечь на землю. После отказа мужчины выполнить этот приказ инспектор ударил его ногой.

- В отношении полицейского в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области в отношении полицейского возбудили уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», - пояснили в СУ СКР по региону.

Сейчас по этому делу вынесли приговор.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также с лишением права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления на срок 2 года, - говорит старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Приговор не вступил в законную силу.

Кстати, водитель действительно не был виноват в нарушении, на котором настаивал ГИБДДшник, к административной ответственности его не привлекали.