Экс-сотрудницу тамбовского лесхоза обвиняют в подлге и растрате имущества

В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшей сотрудницы одного из лесных хозяйств региона, обвиняемой в совершении преступлений по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества).

По версии следствия, осенью 2020 года женщина по просьбе знакомого составила ордер на отпуск древесины, в который внесла заведомо ложные сведения об основаниях и сроках вывоза, а также собственноручно поставила подпись за начальника производственного участка. При этом, по договору купли-продажи, указанному в ордере в качестве основания, реальным покупателем уже был вывезен весь объем приобретённой лесопродукции. В дальнейшем знакомый обвиняемой, который также стал фигурантом уголовного дела, используя фиктивный ордер, незаконно вывез 36 кубических метров лесопродукции (бревен сосновых) минимальной стоимостью почти 120 тысяч рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СК СКР по Тамбовской области.