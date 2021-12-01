В Тамбове на время ремонтных работ обесточат 12 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 2 декабря в областном центре обесточат 12 улиц. В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света временно не будет с 8.30 до 16.30:
- ул. Трудовая, д. 21-39;
- ул. Широкая, д. 81-99;
- ул. Задонская, д. 21-40.
На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции отключат электроэнергию по следующим адресам:
- с 9.00 до 11.30:
ул. А.Бебеля, д. 16-18;
ул. Советская, д. 39;
- с 14.00 до 16.30:
ул. Мичуринская, д. 96-108;
ул. Михайлова, д. 29-64;
ул. Широкая, д. 71-93;
ул. Краснодонская, д. 21-38;
ул. Трудовая, д. 21-39;
ул. Загородная, д. 21-40;
ул. Лысогорская, д. 21-39.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.