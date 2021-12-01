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Происшествия1 декабря 2021 13:01

Тамбовчанин украл у пенсионера сеялку и сдал ее на металлолом

Полицейские нашли и задержали злоумышленника
Ксения АЛЕШИНА
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В отдел полиции поступило сообщение о краже у пенсионера, проживающего на ул. Новикова-Прибоя в Тамбове. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая произвела осмотр и опрос потерпевшего. Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление произошло еще 13 ноября.

В этот день злоумышленник свободным доступом похитил с прилегающей к дому пенсионера территории недействующую сеялку. Мужчина порезал ее на части и отвез в пункт приема металла. По подозрению в краже задержали 45-летнего мужчину из села Иноземная Духовка.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание виновному в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.