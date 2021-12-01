Тамбовчанам предлагают обсудить региональный бюджет

С 8 декабря по 10 декабря на официальном сайте Тамбовской областной Думы пройдут общественные обсуждения по проекту закона Тамбовской области № 25 «О бюджете Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В документом можно ознакомится на сайтах tamlife.ru, облдумы и регионального финансового управления.

Предложения и рекомендации по проекту областной казны на ближайшую трехлетку тамбовчане могут направить в комитет по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы на бумажном носителе по адресу: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д.143/22 и в электронном виде (E-mail: regduma@duma.tambov.gov.ru) 8 декабря по 10 декабря.

- По результатам проведения общественных обсуждений будет составлен итоговый документ, который будет размещен на официальном сайте Тамбовской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и утвержден на заседании, - сообщает пресс-служба облдумы.