У Мичуринска появился аккаунт в TikTok

Мичуринск стал пользователям популярной сети TikTok. Основная цель аккаунта - максимально расширить каналы коммуникации, обратной связи с населением и вовлечь в жизнь города и его развитие молодежь.

- Мичуринск первым на Тамбовщине запускает аккаунт в TIkTok. @mer_i_ya_mich - такое название выбрали неслучайно. Теперь о жизни города можно будет узнавать в формате коротких видео. Здесь каждый пользователь сможет найти инфу о событиях, интересных местах города, реализуемых проектах и его развитии, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

В администрации подписчикам обещают интересный контент с юмором. При этом фишкой аккаунта станет участие в роликах главы города.

В перспективе к подготовке видео собираются привлекать молодежь, также планируется публиковать лучшие ролики, снятые горожанами.