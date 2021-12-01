Тамбовский водитель, пытаясь избежать столкновения, спровоцировал тройную аварию

В больнице оказался один из участников ДТП Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей произошла 30 ноября 7 часов 32 минут на улице Советской в районе дома №15 города Котовска. 30-летний водитель автомобиля «Lada Priora», пытаясь избежать столкновения с движущимся впереди «Ниссан Тиида», выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лада Гранта», под управлением 26-летнего мужчины. От удара «Лада Приора» по инерции продолжила движение и врезалась в «Ниссан Тиида», под управлением 53-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получил водитель «Lada Priora», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в больницу Котовска.