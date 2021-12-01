В Тамбове студентка на спор сделала ложный звонок в полицию о бомбе в жилом доме

В Тамбове 30 ноября около двух часов ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из жилых домов Советского района.

По сигналу тревоги были задействованы соответствующие оперативные службы. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На месте оперативники выяснили, что никакой бомбы здесь нет, а звонок в полицию был ложным.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, кто сделал ложное сообщение и задержали молодую девушку. Как оказалось, в компании знакомых тамбовчанка употребляла спиртные напитки и в ходе застолья поспорила с подругой, что сообщит полиции якобы о бомбе.

- Девушку доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Задержанная является студенткой одного из учебных заведений областного центра, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи грозит виновному штрафом до 500 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.