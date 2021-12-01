На Тамбовщине жительница Мичуринска обокрала своего знакомого

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в квартирной краже. Установлено, что 13 сентября 2021 года, около четырех часов утра, женщина проникла в жилище к своему знакомому, пока тот ушел к соседу. Она похитила ноутбук марки «TOSHIBA» в комплекте с чехлом и зарядным устройством. После чего вместе с похищенным с места преступления скрылась.

Затем женщина продала ноутбук другому своему знакомому, пояснив, что делает это по просьбе владельца. Спустя некоторое время, обнаружив кражу, хозяин квартиры обратился в полицию. Злоумышленницу быстро нашли и задержали. Сумма ущерба составила почти 11 тысяч рублей.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.