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Происшествия1 декабря 2021 10:20

На Тамбовщине жительница Мичуринска обокрала своего знакомого

Женщина похитила из квартиры приятеля ноутбук и зарядное устройство
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в квартирной краже. Установлено, что 13 сентября 2021 года, около четырех часов утра, женщина проникла в жилище к своему знакомому, пока тот ушел к соседу. Она похитила ноутбук марки «TOSHIBA» в комплекте с чехлом и зарядным устройством. После чего вместе с похищенным с места преступления скрылась.

Затем женщина продала ноутбук другому своему знакомому, пояснив, что делает это по просьбе владельца. Спустя некоторое время, обнаружив кражу, хозяин квартиры обратился в полицию. Злоумышленницу быстро нашли и задержали. Сумма ущерба составила почти 11 тысяч рублей.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.