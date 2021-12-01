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Происшествия1 декабря 2021 7:20

В Тамбовском районе под колеса машины попал 28-летний мужчина

Пешеход двигался по дороге
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пострадавшего пешехода отвезли в больницу

Пострадавшего пешехода отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 30 ноября в 7 часов утра на улице Руслана Попова около дома №49 села Бокино. 58-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» наехал на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

- В результате ДТП 28-летнего мужчину с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.