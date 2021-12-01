Коронавирус в Тамбове, последние новости на 1 декабря: за сутки заболели 208 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 1 декабря, 54859 человек. 51530 заболевших выздоровели, 1421 тамбовчанин умер, 10 из них за последние сутки. 1 декабря зафиксировали 208 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 77 мужчин и 113 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 18 детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 945 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.