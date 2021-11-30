Тамбовский студент, который планировал устроить теракт, пойдет под суд

В Главном следственном управлении СК России завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего тамбовчанина. Его обвиняют в совершении преступлений, по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и незаконные перевозка и ношение взрывных устройств) УК РФ.

По данным следствия, молодой человек является активным сторонником идеологии нацизма, испытывая ненависть и вражду в отношении людей неславянской внешности. В 2020 году он решил совершить террористический акт – устроить взрыв.

В сети «Интернет», в том числе по переписке в онлайн-мессенджере, парень изучил специальные инструкции, литературу и видеозаписи, содержащие сведения о способах изготовления в домашних условиях и применения взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств различного типа, иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, и правилах обращения с ними.

На основе полученных знаний он неоднократно изготавливал самодельные взрывные устройства, которые переносил в безлюдные места и приводил в действие. Получив практические умения и навыки, обвиняемый произвел расчет мощности самодельного взрывного устройства для подрыва здания одного из студенческих общежитий Тамбова.

- 21 декабря 2020 года вечером молодой человек приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства, - сообщают в Главном следственном управлении СК России. - Однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, а он сам задержан по подозрению в совершении данного преступления. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.