Директор лесхоза, которого поймали на взяточничестве, выслушал приговор

В Тамбовской области вынесли приговор теперь уже бывшему директору одного из лесхозов, которого признали виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

На следствии и в суде установили, что в декабре 2019 года директор лесхоза в служебном кабинете получил от представителя фирмы, занимающейся реализацией лесопродукции, 1 миллион рублей в качестве взятки за приоритетное заключение договоров купли-продажи древесины и ее заготовки. Преступление выявили оперативные сотрудники регионального УМВД России.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Представитель фирмы также стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве и осужден к 4 годам лишения свободы условно со штрафом - 1 миллион 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.