Шесть тамбовских улиц на время останутся без электричества

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 1 декабря в областном центре отключат электроэнергию по ряду адресов. В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 кВ свет не будет с 8.30 до 16.30 на ул. Южная, д. 1-105 и ул. Астраханская, д. 122-130.

На время профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции электричество отключат с 9.00 до 11.30 по ул. Астраханской, д. 175/14-175/29.

Из-за проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 света не будет по следующим адресам:

- 2-й Почтовый пр., д. 4-10А;

- 3-й Почтовый пр., д. 3-16;

- ул. Эскадронная, д. 28-42;

- 1-й Эскадронный пр., д. 11-17А.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.