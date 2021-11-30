В Тамбове на ул. Чичканова переименовали остановку

В Тамбове переименовали остановку «Советская» по улице Чичканова в районе дома №89. Остановка будет называться «Библиотека имени Крупской».

Благодаря нацпроекту «Культура» этой осенью городская библиотека имени Н.К.Крупской получила статус модельной и начала работу в новом формате, в связи с чем увеличила охват читателей.

- Для того, чтобы помочь горожанам проще ориентироваться и добираться до библиотеки из различных частей город, было принято решение о переименовании остановки, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.