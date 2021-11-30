Житель Тамбовской области украл с карты родственницы более 90 тысяч рублей

В ОМВД России по городу Котовску поступило сообщение о краже. Как оказалось, у 60-летней местной жительницы неизвестный похитил с банковской карты 92 800 рублей.

Полицейские опросили потерпевшую и выяснили, кто мог иметь доступ к ее личным вещам. Под подозрение попал родственник потерпевшей, который проживает вместе с ней. Стало известно, что 39-летний мужчина взял ее банковскую карту и скрылся. В течение месяца злоумышленник тратил чужие деньги.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в содеянном. От банковской карты злоумышленник успел избавиться, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В отношении котовчанина возбудили уголовное дело по п. Г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.