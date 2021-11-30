Тамбовские спортсмены завоевали 15 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по киокусинкай

Награждение победителей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В минувшие выходные в г. Коломне прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по киокусинкай, на которых тамбовские спортсмены завоевали 15 медалей. За победу на соревнованиях боролись юноши и девушки 12-13, 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, мужчины и женщины.

- Параллельно на спортивной арене также проходили IV Всероссийские соревнования среди ветеранов старше 35 лет «Турнир мастеров». Всего в спортивных состязаниях приняли участие более 250 спортсменов из 12 регионов страны, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Тамбовскую область представляли 18 воспитанников отделения «Киокусинкай» детско-юношеской школы единоборств №3 областного центра. Ребята тренируются под руководством Владимира Крюкова. В их копилке 15 призовых мест: семь золотых, семь серебряных и одна бронзовая медали.