В Тамбовской области продавца осудили за торговлю поддельными часами и одеждой

На Тамбовщине в Жердевском районе осудили местную жительницу по ч. 1 ст. 180 УК РФ за незаконную реализацию контрафактной продукции.

Установлено, что обвиняемая, работая продавцом-консультантом в магазине на территории г. Жердевка, реализовывала приобретенные ею контрафактные наручные часы, маркированные товарными знаками «Calvin Klein», «Rolex», «Tissot», «Swarovski», а также одежду якобы марки «Louis Vuitton».

- Своими действиями она причинила крупный ущерб компаниям, которым на территории Российской Федерации принадлежит исключительное право на данные товарные знаки, в сумме более 497 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей.