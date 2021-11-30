В Тамбовском районе легковушка врезалась в фуру

ДТП произошло на трассе «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 29 ноября в 17:15 на 414-м километре автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. 52-летний водитель автомобиля «Chevrolet Cobalt» столкнулся с большегрузом «Iveco Stralis» в составе полуприцепа «Schmitz», за рулем которого находился 54-летний мужчина.

По инерции иномарка «Chevrolet Cobalt» продолжила движение и врезалась в световую опору. Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в Городскую клиническую больницу им.Архиепископа Луки г.Тамбова.