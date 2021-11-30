В Котовске пенсионер угрожал соседу ружьем

В Котовске на ул. Октябрьской 28 ноября около 18:00 полицейские задержали 69-летнего местного жителя, у которого нашли и изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья.

Было установлено, что компания, состоящая из четверых мужчин, распивала алкоголь. Один из них, в ходе бытового конфликта с соседом, проживающим на той же улице, сходил домой и взял ружье. Затем пенсионер вернулся и стал угрожать приятелю расправой.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по ст. 222 УК РФ. Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.