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Происшествия30 ноября 2021 10:01

На Тамбовщине дебошир разбил двери гостиницы и лобовое стекло грузовика

Инцидент произошел в г. Рассказово
Ксения АЛЕШИНА
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В г. Рассказово сотрудники вневедомственной охраны получили тревожное сообщение из гостиницы, расположенной на окраине города. Работники учреждения рассказали росгвардейцам, что неизвестный гражданин разбил двери из стеклопластика и лобовое стекло припаркованного грузового автомобиля, после скрылся в неизвестном направлении.

Выяснив приметы дебошира, росгвардейцы приступили к его розыску. Вскоре при обследовании близлежащих улиц они задержали подходящего под описание злоумышленника. Им оказался 32-летний безработный житель Московской области.

Как сообщает пресс-служб регионального управления Росгвардии, задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.