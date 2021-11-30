На Тамбовщине дебошир разбил двери гостиницы и лобовое стекло грузовика

В г. Рассказово сотрудники вневедомственной охраны получили тревожное сообщение из гостиницы, расположенной на окраине города. Работники учреждения рассказали росгвардейцам, что неизвестный гражданин разбил двери из стеклопластика и лобовое стекло припаркованного грузового автомобиля, после скрылся в неизвестном направлении.

Выяснив приметы дебошира, росгвардейцы приступили к его розыску. Вскоре при обследовании близлежащих улиц они задержали подходящего под описание злоумышленника. Им оказался 32-летний безработный житель Московской области.

Как сообщает пресс-служб регионального управления Росгвардии, задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.