Тамбовчанин обманул приятеля на один миллион рублей

В отделение полиции №1 г. Тамбова обратился местный житель. Он пояснил, что к нему в сентябре текущего года за помощью обратился знакомый. Ему был нужен 1 млн рублей. В залог приятель предлагал оставить свой автомобиль и документы на него. Мужчина согласился помочь и под расписку дал деньги.

Спустя какое-то время знакомый снова обратился к тамбовчанину с новой просьбой. На этот раз ему понадобился его автомобиль, при этом документы на него он оставил потерпевшему. Затем мужчина пропал и перестал выходить на связь. Обещанные деньги он не вернул, как и машину.

- На данный момент в отношении афериста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.