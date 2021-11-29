В Тамбове в микрорайоне «Телецентр» готовят к открытию новый детский сад

На строительство объекта ушло около 260 млн рублей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В новом детском саду «Акварелька», построенном на севере Тамбова в микрорайоне «Телецентр» проходят последние приготовления перед открытием. В ближайшее время учреждение распахнет свои двери и его воспитанниками станут более 200 ребят в возрасте от 1,5 лет.

Всего детский сад сможет принять более 250 ребят. Его строительство началось в 2020 году по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». На эти цели направили около 260 миллионов рублей, из них более 190 миллионов рублей — федеральные деньги.

— «Акварелька» станет детской академией художественного и музыкального воспитания. Для развития творческих способностей детей в детском саду созданы художественные и музыкальные студии, также для ребят будет доступна студия архитектурного дизайна и цифрового моделирования, — сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, в «Акварельке» предусмотрены различные зоны на прилегающей территории. Например, на улице, помимо детских игровых комплексов, оборудованы две спортивные площадки.

Также на территории детского сада планируется сделать арт-зоны: площадку для пленэра, открытый вернисаж и летнюю сцену. В будущем территорию украсят деревья, кустарники и цветы, они уже высажены в соответствии с планом ландшафтного дизайна.