Тамбовские спортсмены завоевали золотую и две серебряных медали на чемпионате ЦФО по греко-римской борьбе

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

В Ярославле 27-28 ноября проходил чемпионат Центрального федерального округа по греко-римской борьбе. В копилке сборной Тамбовской области три медали: одно «золото» и два «серебра».

Тамбовский спортсмен Ибрагим Далаев завоевал на соревнованиях золотую медаль в весовой категории до 55 кг. Молодой человек провел четыре встречи и во всех вышел победителем.

- Василий Малеванный занял второе место в весе до 130 кг. Еще одно «серебро» завоевал Степан Стародубцев в весе до 82 кг. Тренируются спортсмены в СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина». Теперь им предстоит выступить на чемпионате России 2021, - сообщает управление по физической культуре и спорту Тамбовской области.