В Тамбове под отключение света попадут 16 улиц

Как сообщает «ОРЭС-Тамбов», 30 ноября, в областном центре отключат электроэнергию на 16 улицах. На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 8.30 до 16.30 по Рассказовскому ш., д. 2-29.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30:

ул. Никифоровская, д. 1-20;

ул. Широкая, д.100-132;

ул. Калужская, д. 3-20;

ул. Дегтянская, д. 3-11;

ул. Загородная, д. 1-19;

ул. Трудовая, д. 3-20;

ул. Степная, д. 73-111;

ул. Лысогорская, д. 1-18;

ул. Краснодонская, д. 1-20;

- с 13.30 до 16.30:

ул. 2-я Шацкая, д. 3-57;

ул. 3-я Шацкая, д. 1-33;

ул. 4-я Шацкая, д. 4-28;

ул. Пирогова, д. 1-12;

ул. Северная, д. 4-16;

ул. Подвойского, д. 9.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.