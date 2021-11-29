В Тамбове под отключение света попадут 16 улиц

Как сообщает «ОРЭС-Тамбов», 30 ноября, в областном центре отключат электроэнергию на 16 улицах. На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 8.30 до 16.30 по Рассказовскому ш., д. 2-29.
В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
- с 9.00 до 11.30:
ул. Никифоровская, д. 1-20;
ул. Широкая, д.100-132;
ул. Калужская, д. 3-20;
ул. Дегтянская, д. 3-11;
ул. Загородная, д. 1-19;
ул. Трудовая, д. 3-20;
ул. Степная, д. 73-111;
ул. Лысогорская, д. 1-18;
ул. Краснодонская, д. 1-20;
- с 13.30 до 16.30:
ул. 2-я Шацкая, д. 3-57;
ул. 3-я Шацкая, д. 1-33;
ул. 4-я Шацкая, д. 4-28;
ул. Пирогова, д. 1-12;
ул. Северная, д. 4-16;
ул. Подвойского, д. 9.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.