На территории Тамбовской области ожидаются грозы и сильный ветер

По данным Тамбовского ЦГМС, в ночное время, 30 ноября, на территории области ожидаются местами дожди, грозы, а также усиление ветра порывами до 25 м/с. При этом ночью столбик термометра поднимется до 4-6 градусов тепла, днем 6-8 градусов.

В связи с этим региональное управление МЧС напоминает жителям региона о правилах безопасности:

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

- управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств;

- избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.