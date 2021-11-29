Жительницу Тамбовщины осудили за торговлю репликами известных брендов

В Тамбовской области 51-летнюю жительницу Петровского района осудили за незаконную реализацию контрафактной продукции. Ее признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 180 УК РФ.

Установлено, что обвиняемая, работая продавцом-кассиром в магазине, расположенном на территории Петровского района, реализовывала приобретенную ею в Москве на оптовом рынке контрафактную спортивную одежду и обувь, маркированную товарными знаками «Fila», «Nike», «Adidas», «Reebok». Также женщина торговала беспроводными наушниками марки «Apple».

- Своими действиями обвиняемая причинила крупный ущерб компаниям, которым на территории РФ принадлежит исключительное право на данные товарные знаки, в сумме более 380 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 60 часов обязательных работ.