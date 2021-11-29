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Общество29 ноября 2021 10:00

В Тамбове молодые деревья на ул. Советской готовят к зиме

Рабочие накрывают липы деревянными конструкциями
Ксения АЛЕШИНА
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Липы высадили недавно, поэтому их нужно беречь

Липы высадили недавно, поэтому их нужно беречь

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове высаженные на улице Советской молодые липы готовят к зиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Рабочие приступили к укрытию их деревянными конструкциями, благодаря которым деревья смогут уберечься от пагубного влияния противогололедных реагентов.

- Липы были высажены не так давно, поэтому особенно важно относиться к ним бережно. Конструкции, сверху покрытые поликарбонатом, защитят от попадания реагентов в почву, - сказала главный агроном Дирекции благоустройства и озеленения Надежда Новикова. - Мы начали их устанавливать с наступлением первых заморозков, а вот убирать будем ранней весной.