В Тамбовской области 17-летний парень обокрал сожителя матери

В Моршанске полицейские раскрыли кражу у пенсионера. Установлено, что в августе 2021 года на ул. Пассажирской из дома местного жителя похитили ноутбук. После опроса потерпевшего стражи порядка установили личность вора. Им оказался 17-летний парень, проживающий на улице Ленина.

- Ранее злоумышленник жил по этому адресу с матерью и ее гражданским мужем, а затем стал жить отдельно. При опросе он показал, что свободным доступом со стола похитил ноутбук, принадлежащий сожителю матери, который в это время отсутствовал. Парень признал вину в содеянном и пояснил, что находился с потерпевшим в неприязненных отношениях, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи определяет наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Учитывая несовершеннолетний возраст подозреваемого, наказание может носить условный характер.